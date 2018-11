"Posti per biciclette nella stazione centrale di Pescara", la proposta di un cittadino

"La stazione ferroviaria di Pescara Centrale necessita urgentemente al suo interno di stalli e posti per biciclette. I pendolari e gli utenti non sanno dove legare il proprio mezzo senza che venga vandalizzato o rubato. Nelle città civilizzate le stazioni sono dotate di ampi spazi di sosta per bici o ciclostazioni, mentre Pescara ha servizi da terzo mondo in ambito di ciclabilità e trasporto pubblico".