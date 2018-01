A Pescara qualunque palo di fermata bus è usato per tutto tranne che per comunicare informazioni, orari, linee, mappe, itinerari e fermate degli autobus.Basterebbe copiare i pali di fermata di Londra, Berlino, Parigi, ma anche città del nord Italia.

Come si pretende che qualcuno usi i bus in modo facile se non si hanno informazioni adeguate? Le pensiline poi non hanno nemmeno i cestini per i rifiuti e sono sempre sommerse di cartacce.