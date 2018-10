Segnalazioni Rancitelli / Via Tavo

Dopo lo sgombero Palazzo Clerico è "di nuovo aperto al pubblico"

A una settimana esatta dal blitz congiunto di Polizia e vigili urbani, che avevano eseguito uno sgombero, la situazione in via Tavo è tornata esattamente come prima. Ce lo segnala un residente, con tanto di fotografia