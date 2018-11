In via Pisa un nuovo negozio di cannabis light: "È troppo vicino alle scuole"

È polemica dopo l'apertura di un nuovo negozio di cannabis light anche in via Pisa, dopo quello già esistente su via Nicola Fabrizi. Al riguardo, un cittadino ci ha inviato questa riflessione:

"Tutto permesso dalla legge 242/16 che tuttavia presenta molte lacune. In primis, pur vietando le vendite ai minorenni, non regolamenta le distanze dai siti sensibili. E quale più sensibile se non l'adiacenza alla scuola primaria e secondaria dell'istituto comprensivo 4 di Pescara (elementari I Silone di via Milano e medie G Pascoli di via Roma)? È necessario l'intervento e la mobilitazione popolare, o l'interessamento e la sensibilizzazione delle autorità, per garantire i diritti dei nostri figli, in quanto gli effetti di tali sostanze in larga scala sono riscontrabili solo dopo molti anni".