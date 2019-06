Montesilvano, la denuncia di un residente: "Voragini e dissesti da almeno 10 giorni"

In viale Europa a Montesilvano è presente da almeno 10 giorni questa situazione di voragini pericolose. Nonostante le segnalazioni alla Polizia Locale, con cui ho avuto modo di interfacciarmi (corretti e precisi ) non vengono messe in sicurezza. E gli agenti sono costretti a rimanere sul posto per due ore, cercando di segnalare al meglio il pericolo. In una zona turistica, non è ammissibile.