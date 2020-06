Auto parcheggia davanti allo stop, un lettore: "Basta con l'inciviltà"

Il proprietario di una macchina parcheggia davanti a uno Stop come se nulla fosse. Succede a pochi passi dal lungomare di Montesilvano, per la precisione in via Umbria, dove l'automobilista, forse non trovando posto, ha deciso di occupare lo spazio destinato alla precedenza di una strada a doppio senso, creando disagi al traffico e impedendo ad altre persone di girare dalla medesima via.

La segnalazione giunge in redazione da un cittadino, nostro lettore, che ci ha inviato al riguardo anche un'eloquente fotografia per denunciare l'inciviltà e il menefreghismo di certe persone.