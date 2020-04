Mascherine chirurgiche vendute in farmacia a 2 € l’una: "È troppo"

Mascherine chirurgiche disponibili in farmacia a 2 € l’una: "È troppo", secondo una nostra lettrice, che ci ha scritto per segnalare questo fatto. Il prezzo a cui questi dpi vengono venduti al pubblico è stato rilevato in un esercizio di Pescara.

Secondo quanto riporta Altroconsumo, attualmente "il prezzo medio di una mascherina chirurgica è di 1,85 euro, dieci volte il costo pre emergenza (che era di circa 20 centesimi l'una)". Sempre stando ad Altroconsumo, la musica non cambia se si prova ad acquistare le mascherine sui siti specializzati o sulle grandi piattaforme di ecommerce: il prezzo medio, infatti, resta sempre di 2 euro.