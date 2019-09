Marciapiedi rotti e dissestati in zona Aurum, la protesta dei residenti [FOTO]

Marciapiedi rotti e dissestati nella zona dell'Aurum e della pineta di Pescara.

Questo quanto segnalano alcuni residenti della zona dopo l'ennesima caduta di una donna, poi accompagnata in ospedale da un'ambulanza, avvenuta nei giorni scorsi.

Le due strade nelle quali i residenti segnalano problemi sul fronte di marciapiedi, cordoli e tombini sono, in particolare, via Luisa D'Annunzio e via Modesto della Porta dove le radici dei grandi pini hanno sollevato in più punti le mattonelle oltre all'asfalto della strada.