Lavori mai iniziati in un parcheggio di via Tavo diventato una discarica di detriti [FOTO]

Un'ordinanza del Comune di Pescara, la 195 del 24 aprile scorso, istituiva, a partire dal giorno dopo, l’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata, per la sistemazione di un’area a parcheggio in via Tavo.

Ma a distanza di oltre due mesi, come segnala un residente della zona, i lavori del cantiere non sono mai stati avviati ma l'area è ancora transennata con tanto di ordinanza affissa.

Questo quanto segnala il cittadino per il parcheggio adiacente il parco dell’Infanzia: