Incuria del verde pubblico in via di Sotto, la denuncia di un residente [FOTO]

Incuria del verde pubblico in via di Sotto, la denuncia di un residente. Il nostro lettore ci ha infatti inviato una fotografia decisamente eloquente, che mostra in maniera inequivocabile la situazione di degrado urbano che vige in quel punto.

Queste le sue parole: "Buongiorno, volevo segnalarvi la situazione di incuria del verde pubblico in via di Sotto, nella zona del supermercato Conad. L'unica area verde della zona è stata lasciata all'abbandono, con erba alta più di un metro. È impossibile entrare nell'area per una passeggiata da soli o con il cane al seguito".