Incendio a Cepagatti: a fuoco decine di balle di fieno - FOTO

Incendio alle ore 09.50 di circa 30 balle di fieno a Cepagatti in Via Pastini. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno. Intervento concluso con la bonifica dell'area oggetto delle fiamme alle ore 13.30 circa, con l'impiego di 5 uomini, 1 mezzo dotato di modulo antincendio e Abp (autobottepompa). Non si segnalano danni ne a cose, ne tanto meno a persone, oltre al materiale andato completamente bruciato.