Griglia pericolosa in via Punta Penna, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di rischio in via Punta Penna, vicino alla pasticceria Orchidea:

"Ogni mese devo chiamare i vigili urbani - spiega - perché un pezzo della griglia di ferro che si trova sulla carreggiata cade sempre ogni volta che ci passa sopra un camion, creando così una voragine molto pericolosa per chi transita lì in bicicletta o a bordo di un motorino".

L'ultimo episodio in ordine di tempo risale alla giornata di ieri: "In mattinata ho dovuto richiamare la polizia municipale per chiedere un intervento. Fortunatamente un operaio del Comune è arrivato sul posto dopo circa un'ora per aggiustare tutto. Mi auguro che questa sarà l'ultima volta".