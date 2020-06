Cavalletto in strada del Palazzo all'incrocio con via dell'Emigrante: "Sta lì da 9 mesi, è pericoloso"

Cavalletto pericoloso in strada del Palazzo all'incrocio con via dell'Emigrante: è quanto ci segnala un nostro lettore, inviandoci al riguardo anche alcune eloquenti fotografie.

"Passo spesso per strada del Palazzo - scrive il cittadino - e, da nove mesi circa a questa parte, noto il cavalletto posto all'incrocio con via dell'Emigrante per impedire il transito sulla griglia, leggermente sconnessa, collocata a protezione del canaletto di raccolta delle acque piovane. Ogni volta mi chiedo il senso di quel cavalletto che intralcia la circolazione in prossimità di un incrocio quando la sistemazione della griglia richiederebbe non più di due ore "se fatta con una mano legata dietro la schiena". Vivendo in questo strano Paese non mi meraviglio più di niente ma, non so come, riesco ancora a indignarmi".