Fontanina rotta alla Madonnina, la protesta di chi fa jogging [FOTO]

"Davvero una brutta sorpresa". Non hanno esitato a definirla così coloro che fanno jogging sul lungomare di Pescara e che arrivati nella zona del ponte del Mare, nei pressi della Madonnina utilizzavano la fontanina, che adesso non è più funzionanante, per abbeverarsi.

L'acqua non esce più ormai da alcuni giorni e nessuno sembra sapere il motivo di questa disattivazione. Si possono però notare le tubazioni che sono state lasciate a vista. Chi corre lungo le riviera chiede che venga ripristinata al più più presto la fontanella.