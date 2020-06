Fontana storica della Basilica dei 7 Dolori: "Che peccato vederla così abbandonata"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci lo stato di degrado in cui versa la fontana storica della Basilica dei 7 Dolori, e lo ha fatto proprio in occasione della festa della Madonna che anche quest'anno si è tenuta ai Colli, nonostante l'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

"È un peccato vederla completamente abbandonata, circondata da immondizia - scrive il cittadino, che ci ha anche inviato un'eloquente foto - Meriterebbe molta attenzione in più: sarebbe bello vederla attiva, illuminata e con telecamere per evitare questa situazione".

L'auspicio, come sempre, è che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere tale problema.