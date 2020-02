Perdita d'acqua in via Tirino da giorni per una fogna rotta, la protesta degli studenti [VIDEO]

Una perdita d'acqua a causa di una fogna a cielo aperto da giorni in via Tirino nei pressi della rotatoria del tribunale di Pescara.

A segnalare questa situazione sono alcuni studenti dell'università d'Annunzio e della scuola grafica di via Tirino che ogni giorno passano da quelle parti.

Questa quanto segnala una studentessa:

«Vorrei farvi presente di una fogna a cielo aperto nei pressi dell’università. Molti studenti sia della D’Annunzio sia della scuola di grafica in via Tirino sono obbligati a passare in quel punto rischiando di sporcarsi letteralmente di fogna se passa qualche macchina».