Escrementi di cane e topo morto in via Laporta, la segnalazione di una residente [FOTO]

Escrementi sui marciapiedi, foglie secche e anche un topo morto.

Questa la situazione in via Raffaele Laporta a Pescara come segnala una residente che vive al numero civico 57.

La donna segnala la maleducazione e lo scarso senso civico di alcuni nostri concittadini che lasciano in strada i bisogni dei loro cani.

Questo quanto scrive la residente:

"Ogni mattina alle ore 7.30 porto la mia cagnolina a fare i bisogni antistante il mio palazzo e c'è sempre qualche maleducato che non raccoglie le feci dei propri cani e non ci sono i contenitori per buttare e devo sempre portarla a casa. Si può rimediare? C'e il cartello di divieto buttato a terra, a che serve? Sempre sporco con foglie per terra scivolose per chi ci passa e fino a ieri c'era un topo morto, uno schifo continuo. Prego l'azienda di igiene urbana attiva e l'assessore di risolvere in tempi immediati. Ringrazio il sindaco e vicesindaco per l'attenzione, non siamo di Serie B e se è possibile anche la segnaletica orizzontale in quanto per attraversare è pericoloso e corrono semopre".