Erba alta e rovi: allarme sulla strada parco, la pista ciclabile è off limits

“L’erba alta e i rovi che strabordano dalle aiuole, invadendo marciapiedi e pista ciclabile e rendendoli, di fatto, inutilizzabili da pedoni e ciclisti, costretti a muoversi sul tracciato stradale. Sono queste le condizioni in cui versa l’asse riservato alle due ruote lungo la cosiddetta strada parco, condizioni di assoluto abbandono sotto gli occhi indifferenti dell’amministrazione Alessandrini, che si preoccupa di fare nuove piste senza essere neanche in grado di garantire l’ordinaria manutenzione di quelle già esistenti”.

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, Marcello Antonelli, ufficializzando un’iniziativa che assumerà tra pochi giorni.

“È evidente – afferma – che a Pescara c’è un problema di programmazione e realizzazione degli interventi, oltre che una difficoltà finanziaria determinata da scelte politiche assurde. Per questa ragione a fine mese, in occasione del Consiglio comunale convocato sull’assestamento di bilancio presenterò un maxi emendamento al fine di dirottare una maggiore quantità di fondi sulla manutenzione delle nostre strade, che oggi versano in uno stato genericamente pietoso. I soldi in cassa ci sono, solo che vengono spesi male, sperperati in attività ludiche e dimenticando le vere priorità di una città che ogni giorno accoglie almeno 300mila persone”.