Segnaliamo una discarica spontanea in via Melchiorre Delfico, all'angolo con via Benedetto Croce, in una zona in corrispondenza della mensa universitaria, tra negozi, abitazioni e Casa dello Studente.

L’area è da tempo degradata perché luogo di deposito, in ore notturne, di materiali e rifiuti di ogni tipo, in barba alle più elementari norme di igiene. Chiediamo a chi di dovere di intervenire il prima possibile. Grazie.