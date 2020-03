Degrado a Pianella: "C'è una discarica a cielo aperto, qualcuno intervenga" [FOTO]

Una vera e propria discarica a cielo aperto ci viene segnalata da un nostro lettore a Pianella, per la precisione in viale Papa Giovanni XXIII, 89. Il cittadino chiede che chi di dovere intervenga quanto prima, per eliminare questo degrado ripristinando una situazione di decoro.

"Ciò che sta avvenendo è davvero inaccettabile", afferma l'uomo, che a corredo di quanto sostenuto ci invia anche un paio di eloquenti fotografie.