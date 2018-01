Discarica abusiva in via Villetta Barrea: "Tutti buttano qui i rifiuti"

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare un accumulo di immondizia in via Villetta Barrea.

"Praticamente - spiega - sia da via del Circuito che da Spoltore vengono qui a buttare di tutto e di più. La situazione è stata segnalata più volte, ma nessuno fa niente. Questa discarica abusiva si trova affianco a un parco giochi per bambini, quindi c'è anche il rischio di topi, scarafaggi, pezzi di ferro, aghi etc.".