Degrado e abbandono in via Mezzanotte, spunta una discarica abusiva

“Una montagna di scatoloni di carta, bidoni di plastica, cartacce, addirittura cassettoni e bustoni vari pieni di rifiuti. È una vera e propria discarica abusiva quella che da giorni campeggia su un terreno di proprietà privata, pure recintato, in via Mezzanotte, l’asse parallelo alla riviera sud, in pieno centro residenziale. A lanciare l’allarme sono stati i cittadini che, giorno dopo giorno, stanno vedendo lievitare quella montagna di pattume e ne temono gli effetti in termini di abbandono e degrado. Ho già scritto alla Polizia municipale segnalando il problema e chiedendo di attivare tutte le misure di legge sia per la bonifica del terreno sia per individuare gli autori di quella discarica, rintracciando anche i proprietari della superficie. Oggi ovviamente giriamo la richiesta di intervento anche all’amministrazione comunale che, nonostante le ‘squadre speciali’, non si è neanche accorta di quanto stava accadendo sul proprio territorio”.

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, Marcello Antonelli, ufficializzando l’emergenza segnalata dai cittadini.

“E’ singolare come possa spuntare una discarica abusiva tra i palazzi, nel cuore di Porta Nuova, a due passi dal lungomare, quindi in una zona altamente trafficata, e l’amministrazione comunale, così come le sue unità operative, possano non accorgersi di nulla – ha sottolineato Antonelli – Eppure, stando alle dimensioni di quella discarica in via Mezzanotte, al civico 74, è chiaro che sono giorni, se non settimane, che quella montagnola ha cominciato a formarsi e a crescere, come si vede al di qua del recinto di rete”.