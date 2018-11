Ospedale, il familiare di un paziente: "Ortopedia è ormai al collasso"

Buonasera, sono un familiare di un paziente ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale S. Spirito di Pescara. Vi scrivo per mettervi al corrente dei disagi che quotidianamente vivono i ricoverati e gli operatori all'interno dell'unità sopra menzionata.

Su una base di un massimale di 22 pazienti, che dovrebbero essere in reparto, la media giornaliera si aggira sui 34/35 utenti. Letti ubicati in soggiorno, in accettazione, lungo il corridoio, e presenza di numerosi letti bis in stanze strette e previste al massimo per 2 brande.

Personale ridotto all'osso, con Medici, Infermieri e Oss che turnano in maniera terrificante, facendo straordinari e aumentando così il margine di errore assistenziale e riducendo ampiamente la qualità della stessa.

Vi invito a fare un sopralluogo e a raccogliere ulteriori testimonianze, in modo che la situazione possa variare e raggiungere un equilibrio sia per i cittadini che ricevono le cure sia per gli operatori che si fanno in quattro. Il reparto è da tempo al collasso e tutti siamo stanchi di dover subire le conseguenze di scelte politico-amministrative arrangiate.