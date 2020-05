Il 'difetto' delle mascherine del comune di Montesilvano: "Gli elastici si staccano". La segnalazione ci giunge da un nostro lettore, e la riportiamo integralmente. A corredo della sua denuncia, il cittadino ci fa avere anche una fotografia.

"Dopo il lockdown, con il tempo favorevole, mi accingo a un'uscita in bicicletta, vado ad indossare la mascherina generosamente donata dal comune di Montesilvano in data 28 aprile 2020 e... si staccano gli elastici. Ferma restando la lodevolezza dell'azione, da (buon) padre di famiglia nonché da "attento amministratore" ci tenevo a far notare che sarebbe meglio non spendere le già più che esigue risorse (a cominciare da quelle economiche) anziché impiegarle male, e che, da parte di chi di competenza, sarebbe opportuno far notare al fornitore delle medesime la loro totale inutilità: perdere tempo e materiali per creare qualcosa di così inadeguato e precario, soprattutto quando destinato ad un utilizzo così delicato come quello richiesto dall'emergenza sanitaria che ci vede tuti coinvolti, è, secondo il mio modesto parere, inutile nonché pericoloso per la salute personale e pubblica e dannoso per le sempre cronicamente malandate casse pubbliche (nelle quali tutti, o quasi, versiamo le tasse)".