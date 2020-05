Degrado in via Vibrata: spariscono i cestini e c'è bisogno di una derattizzazione [FOTO]

Degrado in via Vibrata: spariscono i cestini e c'è bisogno di una derattizzazione. È quanto denuncia un nostro lettore, residente in zona, che ci ha anche inviato al riguardo due eloquenti fotografie.

"Buongiorno - dice il cittadino - in via Vibrata è collocato un solo cestino in quanto gli altri che erano installati sono stati tolti, non si sa perché. Dal 4 maggio che vi erano tutti, ne è rimasto soltanto uno. Inoltre nei 2 parchi adiacenti si necessita di una derattizzazione in quanto ci sono ratti sia vivi che morti. Ho mandato anche una mail al Comune di Pescara per segnalare questa situazione, ma non ancora si sono attivati per risolvere il problema".

A tale proposito, tuttavia, bisogna ricordare che nei giorni scorsi l'assessore comunale all'ambiente, Isabella Del Trecco, ha comunicato il calendario degli interventi di derattizzazione, che è consultabile QUI.