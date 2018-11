Un nostro lettore ci segnala come questa mattina, domenica 18 novembre, si sia ritrovato, mentre passeggiava con il figlio piccolo, in mezzo a numerose siringhe lasciate lungo la strada e sui marciapiedi in via Stradonetto a Pescara.

Una situazione di degrado urbano evidente e di potenziale pericolo per chi passa da quelle parti, soprattutto bambini.

Chi vive da quelle parti chiede maggiori controlli e più decoro.