Chi si trova a passare per via Isonzo a Montesilvano potrà godere di questo spettacolo che qualcuno ha pensato di regalare ai cittadini del quartiere.

Poiché non è la prima volta che in questo posto vengono "allestiti" tali spettacoli, chiedo all'assessore competente del Comune di immortalare con qualche foto-trappola questi mecenati del degrado, in modo che possano avere la ricompensa che meritano.