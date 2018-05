Degrado in via della Bonifica: "Il marciapiede è invaso dalle erbacce"

Un cittadino ci ha inviato due fotografie assolutamente eloquenti che documentano lo stato di incuria e trascuratezza in cui versa il marciapiede in via della Bonifica, a Pescara sud. Questo il messaggio del nostro lettore:

"Bella Pescara"... Ma quando lo scrivete, ci credete? Fatevi un giro in via della Bonifica per vedere "il bello". Il marciapiede è invaso dalle erbacce. Però è fondamentale rifare la riviera... poi, se i marciapiedi sono impraticabili, al signor Sindaco cosa gli 'frega'? Postate anche queste cose, per favore".