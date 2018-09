Una nostra lettrice ci ha inviato un video ed alcune foto che mostrano la situazione di degrado ed abbandono lungo via Tavo a Rancitelli. Nella notte sono scaricati rifiuti di ogni genere, mobili ed utensili abbandonati nei pressi dei cassonetti della spazzatura. I residenti sono esasperati come ci racconta la lettrice, in quanto questo genere di comportamenti pare si ripeta quasi quotidianamente.

