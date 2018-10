Rifiuti e degrado nella spiaggia libera della Nave di Cascella [FOTO]

L'estate 2018 è appena terminata e chi frequenta la spiaggia libera situata di fronte alla Nave di Cascella in largo Mediterraneo a Pescara se n'è accorto in maniera evidente.

Come segnala infatti una nostra lettrice, la spiaggia è stata abbandonata al degrado e ai rifiuti che la disseminano.

La residente che frequenta, come tantissime altre persone, l'area centralissima della nostra città denuncia come sulla sabbia facciano "bella mostra" bicchieri, bottiglie di birra, plastica e vetro un po' ovunque: «Una situazione indecente oltreché pericolosa per i bambini», lamenta la cittadina.