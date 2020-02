Palazzi Clerico, un cittadino: "Ancora tanto degrado nonostante tutti gli interventi delle forze dell'ordine" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la situazione in cui versano i palazzi Clerico, in via Tavo, dove sembra non essere cambiato nulla:

"Ancora tanto degrado nei palazzi Clerico. Nonostante tutti gli interventi delle forze dell'ordine, i famosi scheletri presenti tra via Tavo e via Tiburtina sono ancora usati come "casa del buco", grazie alla vicinanza con il Ferro di Cavallo che continua ad essere centrale di spaccio".

Un problema che dura costantemente per tutto il giorno: