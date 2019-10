Degrado sul marciapiede di via Piomba: "Pericoloso e sporco" [FOTO]

Salve, vi segnalo la situazione del marciapiede di via Piomba (traversa della Tiburtina) dietro al nuovo Lidl.

La situazione è così ormai da anni: sotto il tombino c'è una voragine, la mia compagna incinta è quasi caduta, le donne con i passeggini sono costrette a passare in mezzo alla strada, sia per le buche e sia per le auto parcheggiate praticamente sopra i marciapiedi.

Non mancano feci di cani, bottiglie, e cartacce. Questa strada è costantemente attraversata dai vigili urbani e forze dell'ordine, eppure tutto resta così.