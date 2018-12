Reparto geriatria, la figlia di un paziente: "Notte da incubo senza dignità" [FOTO]

"Reparto geriatria sud di Pescara, almeno 10 pazienti geriatrici buttati nel corridoio... ti avvisano che metteranno tuo padre di 97 anni per il corridoio. Senza sbarre (non le hanno più), senza cuscino (non ne hanno più), sono strapieni. Un medico e due infermiere! Mi hanno chiesto di rimanere perché non c'è personale e non può esserci la sorveglianza. Mio padre, semicosciente e in agitazione psicomotoria, potrebbe cadere! Resto, naturalmente... e inizia l'incubo".