Cade un grosso ramo sulla riviera sud: "Alberi in forte stato di degrado"

Ieri, a seguito del fenomeno temporalesco che si è abbattuto sulla città, si è verificato per l'ennesima volta il distacco di un grosso ramo da uno degli alberi situati sulla nuova pista ciclabile del lungomare sud all'altezza dello stabilimento balneare "La Lucciola".

Il ramo ha ostacolato per tutta la mattinata la viabilità, fino a quando c'è stato l'intervento dei vigili per la rimozione. Sugli alberi interessati non è stata praticata alcuna potatura da piu' di dieci anni, e pertanto nel corso del tempo si sono resi necessari svariati interventi di manutenzione straordinaria da parte dei vigili del fuoco.

Inoltre è emersa la presenza di una diffusa micosi e conseguente marciume che rende gli alberi in questione pericolosi per l'incolumità dei passanti e per la viabilità, in particolar modo in concomitanza di precipitazioni piovose e forte vento. Speriamo che questa segnalazione solleciti l'intervento del Comune di Pescara al fine di ripristinare la sicurezza su questo tratto di strada.