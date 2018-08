Corso Vittorio, la rabbia di un lettore: "Caos e sosta selvaggia, ed il Comune dorme"

Ormai quella che un tempo era la strada cittadina per eccellenza, vetrina della città, è diventata da anni, e per complicità dell'attuale amministrazione comunale (menefreghista e totalmente disinteressata alla tutela degli spazi cittadini), una giungla in mano a nostri concittadini automobilisti, in particolar modo commercianti titolari di proprietà sul corso stesso, che, non curanti del codice della strada e dei limiti che lo stesso impone sul tratto di strada oggetto di segnalazione, si sentono liberi di parcheggiare nei tratti con divieti di fermata, su passaggi pedonali, in prossimità di incroci etc.

Senza parlare, poi, dei limiti di velocità costantemente infranti tanto da privati cittadini tanto - cosa ancor più grave - da conducenti del servizio di trasporto pubblico. Ciò che è più disarmante è che il tutto avviene a poche centinaia di metri dalla residenza comunale, dove il nostro sindaco dorme sonni tranquilli, e sotto gli occhi di organi di polizia municipale, di stato e carabinieri che centinaia di volte al giorno transitano lungo la strada (appiedati e non).

E' proprio vero: siamo un popolo di incivili e, cosa ancor più grave, dalla memoria corta. Dobbiamo aspettare anche qui l'ennesima tragedia della strada per chiudere il recinto una volta che i buoi sono scappati? Comune di Pescara e autorita' competenti, dove siete? Sveglia!