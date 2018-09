Viabilità, la rabbia di un lettore: "A Pescara corsie preferenziali inesistenti"

A Pescara non esistono corsie preferenziali bus per diminuire i tempi di percorrenza, aumentare la velocità commerciale ed evitare le doppie file che bloccano i trasporti pubblici. C'è urgente bisogno di cordoli per la gestione del traffico. Via conte di Ruvo-via de Gasperi-viale Marconi-corso Vittorio-ponte Garibaldi ecc. Risulta inconcepibile per una città di 120 mila persone essere ostaggio di 3 commercianti che non vogliono la corsia bus su via conte di Ruvo, o corso Vittorio poiché a loro dire danneggerebbe il commercio o sarebbe pericolosa.

Certi ragionamenti deliranti sono la dimostrazione del menefreghismo più becero che impera a Pescara. La vita delle persone si salva e si migliora esclusivamente con l'arredo urbano: cordoli, dissuasori, spartitraffico e impedimenti fisici atti ad eliminare le doppie file e la sosta illegale.