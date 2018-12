Aree verdi abbandonate e strisce pedonali mancanti nella zona di via Tirino e Colle Pineta [FOTO]

Aree verdi abbandonate, segnaletica orizzontale mancante e degrado diffuso.

Queste le problematiche che evidenzia il residente Genesio Pitucci che ha girato la zona di Colle Pineta, via Tirino, strada della Polveriera e via Lago di Varano per documentare le tante segnalazioni ricevute dai cittadini che vivono in quelle zone.

«Il primo punto», segnala Pitucci, «riguarda ancora la mancata cura del parco Adrom in via Tirino, ma anche altre aere verdi presenti in strada della Polveriera. Riscontrata anche una mancanza di segnaletica orizzontale come in via Tirino 14 dove, dopo essere stato riassestato il manto stradale, le strisce pedonali non state rifatte con grave pericolo per le tante persone che attraversano la strada. Altre criticità in collina, dove mancato totalmente la segnaletica agli incroci e un tratto consistente di strada Colle Pizzuto sembra essere stato bombardato».

Inoltre in via Lago di Varano sarebbe stata eseguita una pulizia approssimativa del canale di bonifica e i residenti chiedono un nuovo sopralluogo.