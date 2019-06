Circonvallazione, sorpassi azzardati nonostante gli incidenti mortali [FOTO]

"Nonostante lo Speed Scout, gli imbecilli ci sono sempre. Accade sulla strada tra le due gallerie di Francavilla al Mare, dove gli automobilisti si lanciano in sorpassi pericolosi infischiandosene del doppio senso di marcia e, soprattutto, della doppia linea continua. Poi non lamentiamoci se ogni tanto ci scappa il morto".

È quanto ci segnala un nostro lettore, che ci invia anche a corredo una fotografia per dimostrare come nella zona dei tunnel "San Silvestro" e "Le Piane", in passato più volte teatro di incidenti mortali, si continui a guidare in maniera dissennata.

Tutto ciò, oltretutto, avviene sebbene da tempo sia attivo sulla Circonvallazione lo Speed Scout, un sistema che viene installato all’interno delle macchine della Polizia e che serve per rilevare eventuali infrazioni.