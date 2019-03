Cassonetti bruciati e rifiuti in strada, la protesta dei residenti di via Trigno, via Tavo e via Alpi [FOTO]

Rifiuti ingombranti abbandonati in strada ogni giorno e ieri sera, venerdì 8 marzo, anche un cassonetto dato alle fiamme che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento.

È quanto accade quotidianamente nella zona di via Trigno, via Tavo (all'inizio di fronte alla centralina dell'Enel) e via Ilaria Alpi a Pescara.

A denunciare questa situazione di degrado urbano sono gli stessi residenti che chiedono l'intervento del Comune.

Questo quanto denuncia una delle cittadine che vive nella zona: