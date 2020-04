Buoni spesa per emergenza coronavirus, un cittadino: "Il Comune faccia controlli più severi"

Pubblichiamo qui di seguito la riflessione di un cittadino, nostro lettore, sull'assegnazione dei buoni spesa per l'emergenza coronavirus:

"Spero che il Comune faccia dei controlli più severi su questo tema. Ci sono persone che molto probabilmente non ne hanno diritto in quanto addirittura benestanti e ci sono ragazzi di colore che riempiono i carrelli di scatoloni di birra. Ma non dovevano essere acquisti di beni di prima necessità? O vale tutto all'italiana maniera?".