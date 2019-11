Segnalazioni Castellamare / Via Raffaello Sanzio

Pericolo in via Raffaello, c'è una grossa buca lungo la strada [FOTO]

La voragine campeggia in una corsia, che viene attraversata quotidianamente da numerose auto. Una cittadina chiede che chi di dovere intervenga quanto prima, in modo da poter sanare una situazione di oggettivo rischio per gli utenti