Bagni chiusi, ascensori e scale mobili non funzionanti: disagi nella stazione centrale di Pescara [FOTO]

Sono diversi i disagi che molti viaggiatori segnalano nell'atrio della stazione centrale di Pescara.

Si va dai bagni chiusi, agli ascensori e alle scale mobili non funzionanti e transennate.

A questo si aggiunge anche la chiusura anticipata alle ore 18 del bar.

Una situazione di difficoltà che non passa inosservata a coloro in arrivo o in partenza nello scalo ferroviario principale del capoluogo adriatico.