Lascia l'auto in divieto di sosta e blocca il passaggio dell'autobus 15, traffico e code sul lungomare [FOTO]

Traffico in tilt nella tarda mattinata di oggi, martedì 9 giugno, lungo la riviera nord di Pescara in direzione sud.

Come segnala un nostro lettore, a creare il problema è stata un'automobile, una Fiat Panda lasciata in divieto di sosta lungo il lato sud di via Galilei.

La vettura ha impedito la svolta dell'autobus urbano della Tua che dal lungomare arriva in via Nicola Fabrizi passando proprio da via Galilei.

Il bus è così rimasto a metà tra riviera e via Galilei provocando così disagi alla circolazione con code e traffico. Sul posto è anche intervenuta una pattuglia della polizia. Quasi certamente sarà inevitabile la contravvenzione per chi ha lasciato la Panda in quella posizione non consentita.