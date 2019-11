Ben 2 macchine abbandonate a un incrocio, continuano i parcheggi selvaggi in città

Ben 2 vetture parcheggiate in maniera selvaggia tra via Verrotti e via Cerulli, dove si trovano le Poste. L'incredibile segnalazione arriva a distanza di un mese dalla precedente, quando qualcuno aveva fotografato una macchina per denunciare pubblicamente un gesto incivile, dopo che il suo proprietario l'aveva "abbandonata" nel bel mezzo dell'incrocio.

Il malcostume, dunque, continua. E proprio nello stesso punto. Anche stavolta i due veicoli immortalati da un anonimo lettore occupano tutto lo spazio dello "Stop", costringendo gli altri mezzi a "circumnavigare" l'area e a percorrere, di fatto, un tratto della strada contromano. Semplicemente vergognoso. Dove sono i vigili urbani, solitamente così solerti nell'elevare multe agli automobilisti?