Auto abbandonata su un incrocio, ancora parcheggi selvaggi a Pescara [FOTO]

Dopo la macchina parcheggiata selvaggiamente lungo la pista ciclabile di viale Muzii e segnalata ieri dalla Fiab, arriva un'altra denuncia sui posteggi improvvisati a Pescara, con gli automobilisti che "abbandonano", seppur temporaneamente, la propria vettura un po' dove capita, infischiandosene degli altri e, soprattutto, delle più elementari regole del vivere civile e della buona educazione.

Questa volta, all'insegna del "ma è solo per cinque minuti!", una persona ha pensato bene di lasciare la sua auto all'incrocio tra via Verrotti e via Cerulli, dove ci sono le Poste. Come si vede dalla foto che pubblichiamo qui sopra, il veicolo occupa tutto lo spazio dello "Stop", costringendo gli altri mezzi a "circumnavigare" l'area e a percorrere, di fatto, un tratto della strada contromano. Senza parole.