Auto sui marciapiedi in via Trieste: "I pescaresi hanno applicato la legge della giungla"

Come era certo e prevedibile, dopo aver riqualificato e riaperto al traffico via Trieste i pescaresi hanno applicato la legge della giungla, parcheggiando le automobili sui marciapiedi, iniziando a sfondare e macchiare il manto appena posato e mettendo in pericolo la vita dei pedoni.

La soluzione ai parcheggi illegali è l'arredo urbano, ossia paletti, cordoli, aiuole e impedimenti fisici per evitare il parcheggio selvaggio e pericoloso.

Fermo restando che il centro città va chiuso totalmente alle auto creando una vasta area pedonale, nel breve periodo si può salvare Pescara dal delirio delle doppie file e della sosta illegale con dissuasori fisici. Il traffico sta devastando il centro e la mobilità è ormai al collasso.

Pensare di poter parcheggiare ovunque e addirittura gratis nel 2019 è fuori da ogni logica. I vigili urbani non possono fare nulla, poiché non possono sorvegliare h 24 ogni singola strada. L'arredo urbano, invece, può impedire fisicamente l'inciviltà.