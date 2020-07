Auto in fiamme sulla Nazionale, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Un'automobile è bruciata nella prima serata di oggi, 8 luglio, lungo la Nazionale Adriatica, al confine tra Pescara e Montesilvano. L'incendio, per la precisione, è divampato nella zona del centro commerciale Globo.

Sconosciuti i motivi del rogo, ma potrebbe essersi trattato di un improvviso cortocircuito, sviluppatosi a partire dal cofano. Il traffico è andato in tilt. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco di Pescara, intervenuti sul posto nel giro di pochi minuti, quando il conducente aveva già abbandonato il mezzo, in via precauzionale, sul ciglio della strada.