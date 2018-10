Asfalto fortemente rovinato in via Pesaro: "Perché nessuno interviene?"

Un nostro lettore ci ha inviato alcune fotografie per documentare la situazione di forte degrado dell'asfalto che imperversa in pieno centro. Siamo lungo via Pesaro, all'incrocio con via Chieti, e il manto stradale si presenta molto rovinato, in condizioni decisamente precarie. A tale proposito, il cittadino dichiara:

"Chiedo alle autorità comunali: dove sono? O, più precisamente, dove vivono? Che fine fanno le nostre tasse, IMU, addizionale comunale etc.? Non ho parole! Credo che mi trasferirò a Kinshasa, almeno lì sicuramente si pagheranno meno tasse".