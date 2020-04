L'appello di un cittadino: "Riaprire adesso l'elisuperficie dell'ospedale"

Pubblichiamo qui di seguito l'appello al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ci è giunto da un cittadino nostro lettore:

"Buongiorno, posso gentilmente chiedervi di rivolgere l'attenzione del presidente Marsilio e del sindaco Masci di usare la loro sinergia anche per richiedere la messa a norma e la riapertura dell'elisuperficie del nosocomio pescarese?

Per il Covid Hospital hanno risolto il problema in pochi giorni: perché non risolvere anche questo? L'elisuperficie è chiusa all'elisoccorso pescarese da marzo 2017: non sarebbe questo il momento giusto per restituire una struttura così importante per tutti i cittadini abruzzesi?".