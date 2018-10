Via Verrino, la protesta dei proprietari: "Strada privata aperta senza documentazione"

Salve, Vorremmo segnalare l'apertura di via Verrino a Pescara, una strada privata e da sempre chiusa al traffico veicolare date le dimensioni ridotte della stessa. A marzo 2018, due operai del comune coordinati da rappresentanti dei vigili urbani hanno abbattuto il muro e rimosso i paletti in ferro senza presentarci, a noi proprietari della strada, alcun tipo di documentazione o autorizzazione da parte degli organi competenti.

Da quel momento la strada é stata aperta al transito delle auto mettendo in pericolo tutti i residenti poiché è senza illuminazione e marciapiedi. Ad oggi il limite di 20 km/h non viene rispettato e per di più è spesso percorsa in verso contrario a quello stabilito!! Siamo in pericolo tutti i giorni ma i rappresenti del comune non ci danno spiegazioni. Riuscite ad aiutarci? Grazie Gli abitanti di via Verrino